Kocaeli'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Kandıra ilçesindeki 2 katlı evin 2'inci katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ