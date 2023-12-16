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Kocaeli'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampadan indiği esnada kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Kocaeli'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde rampadan indiği esnada kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Kaza, Derince ilçesinde İbni Sina Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.İ, kontrolündeki 41 NR 701 plakalı otomobille rampadan inerken frene basmak istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeritte gelen Y.A idaresindeki 41 ANF 866 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaralı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 3 yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan kazada 2 araçta hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vatan Caddesi İtfaiye Kocaeli Haberler

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