Kocaeli'de 182 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada 182 bin 250 makaron, 50 kilo kıyılmış tütün ve sahte tütün bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada 182 bin 250 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Körfez'de bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 142 bin 250 dolu, 40 bin boş olmak üzere 182 bin 250 makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, 78 sahte tütün bandrolü ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ