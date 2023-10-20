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Kocaeli'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de hırsızlık suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan T.K. isimli şahıs, dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hırsızlık suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 25 yaşındaki T.K. dün yakalandı. Gözaltına alınan T.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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