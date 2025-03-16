Kocaeli'de 17 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından toplamda 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 57 yaşındaki M.T., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.T.'nin (57) kentte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan M.T., işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ