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Kocaeli'de 17 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 17 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından toplamda 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 57 yaşındaki M.T., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.T.'nin (57) kentte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan M.T., işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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