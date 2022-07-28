Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi Kocaeli Valiliği, 160 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Kocaeli Valiliği, 160 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları çerçevesinde bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 160 düzensiz göçmen 28.07.2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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