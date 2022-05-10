Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nde, polis ekiplerinin bir minibüse yaptıkları operasyonda 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde, polis ekiplerinin bir minibüse yaptıkları operasyonda 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri seyir halinde olan bir minibüste gümrük kaçağı makaron bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler durdurdukları şüpheli araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda150 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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