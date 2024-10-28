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Kocaeli'de 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Denize Atlarken Kurtarıldı

Kocaeli'de 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Denize Atlarken Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bağırarak denize atlayan 14 yaşındaki kız çocuğu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bağırarak denize atladığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tütünçiftlik Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki kız çocuğu bağırarak denize atladı. Yardım için iskeleye koşan vatandaşlar, kıza kurtulması için can simidi attı. O sırada balık tutan bir vatandaş da suya atlayarak, can simidine tutunan kızı kıyıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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