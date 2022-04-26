Kocaeli'de 135 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 135 paket bandrolsüz tütün, binlerce sigara sarma kağıdı ve sigara filtresi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir araçta yapılan aramada 20 bin sigara sarma kağıdı, 135 paket bandrolsüz tütün ve 122 bin 800 sigara filtresi ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa