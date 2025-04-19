Kocaeli'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de 10 ayrı aranma kaydından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari konumda olan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından olmak üzere 10 ayrı aranma kaydından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari konumda aranan O.Y., Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon ile 17 Nisan tarihinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranıp hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. İzmit'te yakalandı. - KOCAELİ