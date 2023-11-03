Kocaeli'de 115 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda U.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan U.Ş. (67) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa