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Kocaeli'de 115 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda U.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.