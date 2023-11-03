Kocaeli'de 115 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş 115 yıl hapis cezası bulunan U.Ş. (67), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında kesinleşmiş 115 yıl hapis cezası bulunan U.Ş. (67), Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

U.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.