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Kocaeli'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Kocaeli'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırda yapılan aramada 10 ton kaçak midye ele geçirilirken, 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırda yapılan aramada 10 ton kaçak midye ele geçirilirken, 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muallimköy Mahallesi'nde devriye gezdiği esnada bir tır şoförünün hareketlerinden şüphelenerek, aracı durdurdu. Tırda yapılan aramada kaçak yollarla toplanan yaklaşık 10 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, olaya karışan 10 kişiye cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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