Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan bir şahıs tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit, Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılan uygulamalarda toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri akabinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne (GÖKSEM) teslim edildi. M.Ş. isimli şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ