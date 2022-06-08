Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 milyon 900 dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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