Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi - Haberler

Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi.
Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 milyon 900 dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
(Cihan Atik/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa