Kocaeli'de 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi - Haberler

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon 900 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 milyon 900 dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa