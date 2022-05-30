Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından İzmit Kandıra gişelerinde kapalı kasa bir minibüste yapılan aramada, 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, araçta bulunan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Makaron Kocaeli Polis 3. Sayfa Haberler

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