Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş sigara makaronu ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş sigara makaronu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, İ.S. ve M.T.A.'nın araç ile İstanbul'dan Kocaeli'ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek, piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Yapılan operasyonla piyasa değeri 200 bin TL olan 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title