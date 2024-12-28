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Kocaeli Darıca'da Doğal Gazla İlgili İkinci Patlama Meydana Geldi

Kocaeli Darıca'da Doğal Gazla İlgili İkinci Patlama Meydana Geldi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen ikinci patlama meydana geldi. İlk olayda 13 kişi yaralanmıştı, ikinci patlamada ise 1 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen ikinci patlamada meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında saat 19.15 sıralarında doğal gaz patlaması meydana gelmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında da doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen ikinci patlama meydana geldi. Ev sahibinin, evine geldiği ve ışığı yakınca patlamanın yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin burada da 1 kişi yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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