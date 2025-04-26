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Kocaeli D100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli D100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu, hasar gören araçlar kaldırıldı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik felç oldu.

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavaşlayan trafik sebebiyle seyir halinde olan 41 DE 432 plakalı Honda, 34 DSE 900 plakalı Volkswagen, 34 GHA 754 plakalı Mercedes, 41 AFR 999 ve 41 EN 411 plakalı toplam 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan G.Ö., F.K., ve H.Ç. isimli 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik felç oldu. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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