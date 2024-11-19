Üye Girişi
Haberler

Kocaeli D100 Karayolu'nda Kaza: Tır Sürücüsü Sıkıştı

Kocaeli D100 Karayolu'nda Kaza: Tır Sürücüsü Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100 Karayolu'nda iki tırın karıştığı kazada, tırın kupası koptu. Sıkışan sürücü, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafikte uzun kuyruğa neden oldu.

Kocaeli D100 Karayolu'nda 2 aracın karıştığı kazada tırın kupası koptu. Tırda sıkışarak ağır yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki 34 FPZ 33 plakalı tır, Erhan A'nın idaresindeki 33 ASB 196 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet D. yönetimindeki tırın kupası koptu. Meydana gelen feci kazada sürücü araçta sıkıştı. Durumu gören araç sürücüleri yardıma koştu. Mehmet D. tırdan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TV8 canlı izle! (KARADAĞ TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE Macaristan Almanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Hollanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ Türkiye 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları! Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024? Aşk Evlilik Boşanma karakterleri kim? Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir? Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.