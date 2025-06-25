Kocaeli D100 Karayolu'nda Gaz Yüklü Tankerde Yangın

Kocaeli D100 Karayolu'nda Gaz Yüklü Tankerde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100 Karayolu'nda gaz yüklü bir tankerin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Olay sonrası trafik akışı kesildi ve polis inceleme başlattı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda gaz yüklü tankerin motor kısmında çıkan yangın korkuya sebep oldu, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ankara istikameti D100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde seyir halinde olan 34 FAH 865 plakalı gaz yüklü tankerin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen tankeri durdurarak araçtan indi. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerin gaz yüklü olması büyük paniğe neden olurken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kesildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.