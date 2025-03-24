Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Kocaeli D100 Karayolu'nda Çamur Trafiği Aksattı, Sürücüye Ceza

Kocaeli D100 Karayolu'nda Çamur Trafiği Aksattı, Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100 Karayolu'nda bir kamyondan dökülen çamur nedeniyle trafik aksadı. Polis, sürücüye 6 bin 584 TL ceza keserken, yol ekipleri çamuru temizleyerek trafiği eski seyrine döndürdü.

Kocaeli D100 Karayolu'nda kamyondan dökülen çamur trafiği aksamasına sebep oldu. Polis ekiplerince durdurulan sürücüye 6 bin 584 TL ceza kesilirken yol temizlenmesi ile trafik eski seyrine döndü.

Olay, İzmit ilçesi D100 Karayolu Kozluk Mahallesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro inşaatından aldığı çamuru döküm sahasına götüren H.C., 41 FD 885 plakalı Mercedes marka damperli kamyon ile seyir halindeyken araçtan yola çamur döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri kamyon sürücüsünü durdurdu ve 6 bin 584 TL ceza kesti.

Yola dökülen çamur sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Metro inşaatında getirilen kepçe ve karayolu ekipleri yolu temizlerken trafik eski seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title