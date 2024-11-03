Üye Girişi
Haberler

Kocaeli D-100'de Kaza: Direğe Çarpan Otomobilin Motoru Yola Fırladı

Kocaeli D-100'de Kaza: Direğe Çarpan Otomobilin Motoru Yola Fırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D-100 karayolu geçişinde meydana gelen kazada, direğe çarpan otomobilin motoru yola fırladı. İki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, trafik akışı kısmen aksadı.

D-100 karayolu Kocaeli geçişinde direğe çarpan otomobilin motoru yola fırladı. Seyir halindeki bir başka otomobilin de araçtan fırlayan parçalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (38) idaresindeki 34 DS 1808 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde değişken mesaj ve trafik işaretleri tabelası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet K. hakimiyetindeki 59 AFL 439 plakalı otomobil de yola fırlayan parçalara çarptı. Kazada Yusuf S., Mehmet K., eşi Hamide K., çiftin 5 yaşındaki kızları A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Trafik, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı

52 ülke, İsrail'e karşı harekete geçti! Bu sefer Netanyahu'nun işi çok zor

 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir

Cumhur İttifakı ortağı Destici'den çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne? Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı? Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI? TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.