Kocaeli D-100'de Kaçak Silah Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli D-100 Karayolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 17 tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 Ocak tarihinde Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramda araç arka koltukları altına konulmuş zula içerisinde 17 adet 9*19 Glock tabanca ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ