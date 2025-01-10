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Kocaeli D-100'de Kaçak Silah Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli D-100'de Kaçak Silah Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi
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Kocaeli D-100 Karayolu'nda yapılan operasyonda, bir araçta 17 tabanca ve şarjörleri bulundu. 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli D-100 Karayolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 17 tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 Ocak tarihinde Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramda araç arka koltukları altına konulmuş zula içerisinde 17 adet 9*19 Glock tabanca ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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