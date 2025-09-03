Haberler

Kocaeli D-100'de Devrilen Tır Sürücüsü İtfaiye tarafından Kurtarıldı

Kocaeli D-100 kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay sırasında İstanbul istikametine giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli D-100 kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yolun ortasına devrilen tır sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ yüklü 41 AHG 506 plakalı tırın sürücüsü İ.Ç., Herek rampasını çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında devrilirken, sürücü tırın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
