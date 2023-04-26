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Kocaeli D-100'de 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kocaeli D-100'de 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 karayolunda 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 karayolunda 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

D-100 karayolu İstanbul istikametinde 5 otomobil, 2 servis aracı ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sebebiyle kara yolunda oluşan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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