Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini...

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini açıkladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title