Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini...
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün entübe edildiğini açıkladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa