Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin...
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa