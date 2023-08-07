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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin...

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın 3. Sayfa Haberler

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