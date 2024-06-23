Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Başiskele'de çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan yangın, tek katlı evin alev topuna dönmesiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Evin alev topuna döndüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evi ve ağaçlık alanı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başiskele İtfaiye Kocaeli Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title