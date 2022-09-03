Kocaeli haberi | Kocaeli'de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi Kocaeli'de narkotik köpeği Talisca ile minibüste yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kocaeli'de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi KOCAELİ - Kocaeli'de narkotik köpeği Talisca ile minibüste yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, seyir halindeki minibüste Narkotik köpeği Talisca ile arama yapıldı. Yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 135 paket halinde 67 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Maddelere el konulurken olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun Narkotik Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kocaeli haberi | Kocaeli'de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.