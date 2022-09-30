Kocaeli 3. sayfa haberleri: Kocaeli'de 60 düzensiz göçmen sınır dışı edildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 60 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 60 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar neticesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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