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Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de 22 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli habere göre Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 4 araç sürücüsünden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Ağustos'ta şüpheli görülen 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçlardan 22 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 araç sürücüsü gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger Göçmen 3. Sayfa Haberler

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