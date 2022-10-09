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Kocaeli 3. sayfa haberleri: Kocaeli'de 184 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli 3. sayfa haberleri: Kocaeli'de 184 göçmen yakalandı

Kocaeli haber... Kocaeli'de yakalanan 184 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli'de yakalanan 184 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 184 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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