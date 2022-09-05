Kocaeli haberi | Ankara'dan gelen atlı birlikler Kocaeli'de asayişi sağladı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli haberleri... Ankara'dan gelen atlı birlikler Kocaeli'de asayişi sağladı Ankara'dan Kocaeli'ye gelen atlı birlikler asayiş denetimini gerçekleştirdi. Ankara'dan gelen atlı birlikler Kocaeli'de asayişi sağladı KOCAELİ - Ankara'dan Kocaeli'ye gelen atlı birlikler asayiş denetimini gerçekleştirdi. Şüpheli gördükleri vatandaşların GBT'sini kontrol eden ekipler, bir hafta boyunca denetimlerini sürdürecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ankara'dan bir hafta süreyle gelen atlı birlikler, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama kontrollerini yaptı. Birlikleri gören vatandaşlar ekiplerin yanına gelerek atları sevdi. Kontrolden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, asayiş olaylarının atla daha kısa sürede müdahale edilebileceğini söyledi. Ekiplerin denetimi bir hafta boyunca Kocaeli genelinde devam edecek. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal Kocaeli Ankara 3. Sayfa Haberler

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