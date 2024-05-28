Kobani Olayları İddianamesi Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar, 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerde terör örgütü PKK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP üyeleri ve eş başkanlarınca vatandaşın sokağa çıkarak terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığından bahsedildi. İddianamede, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı bilgisi yer aldı.

Olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan şüpheliler Pekgözegü, Kaya ve Paylan ile Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ifade edilen iddianamede, bu sebeplerden dolayı şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" belirtildi.

'İddianamede 2 bin 674 mağdur yer aldı'

İddianamenin kabulü halinde şüpheliler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak. - ANKARA