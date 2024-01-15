Kobani olayları davası devam ediyor

Kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemler çerçevesinde eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6-8 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Sebahat Tuncel katılırken, Gültan Kışanak ile Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu yargılanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın avukatı Cihan Aydın, müvekkilinin görev süresince konuşmaların mahkemeye getirilerek hangi eyleminin suç teşkil ettiğinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Avukat Aydın, müvekkiline isnat edilen suçların herhangi bir delille desteklenmediğini iddia etti. Müvekkilinin kanunsuz bir şekilde 75 gündür cezaevinde tutulduğunu savunan Aydın, 20 farklı konu ile müvekkilinin tutukluluğuna da itiraz ederek, tahliye talebinin değerlendirilmesini talep etti. Avukat Aydın, ayrıca reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebini, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddederken, duruşmaya ara verildi. - ANKARA