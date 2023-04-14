Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet...

Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet...

3. Sayfa Haberleri

Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Kobani 3. Sayfa Haberler

title