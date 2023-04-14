Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet...

Kobani davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 34 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.