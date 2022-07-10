Sokaktaki klima ünitesini böyle çaldı

ADANA Adana sokakta bulunan klima ünitesini çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, kucağında klima motoru taşıyarak yürüyen kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin, adam yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunan Taner Ü. olduğu anlaşıldı. Taner Ü.'nün, klima motorunu, 50 metre uzaklıktaki bir özel eğitim kurumunun dış cephesinden çaldığı belirlendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Taner Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taner Ü.'nün klima motorunu çalma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler de Taner Ü.'nün dikkat çekmemek için yüzünü kapattığı ve klima motorunu sökmeye çalıştığı görüldü.