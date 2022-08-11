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Klima montajı yaparken 5'inci kattan düştü

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Klima montajı yaparken 5'inci kattan düştü Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı.

Klima montajı yaparken 5'inci kattan düştü

Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı

ADANA - Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine arkadaşıyla giden Oğuzhan Aşçılar, 5. katta klima dış ünitesin montajı için binanın dış cephesindeki boşluğa geçti. Montaj için bir sandalyenin üstüne çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek 5. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Aşçılar'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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