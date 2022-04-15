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Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima hırsıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima hırsıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan klima servisine onarım ve bakım nedeniyle bırakılan 2 klimanın dış ünite cihazı ile bakır borular çalındı. İş yerine geldiğinde klimaların dış ünitelerini yerinde göremeyen işletmeci güvenlik kameralarını izlemeye başladı. 2 kişinin 1 motosikletle geldiğini ve klima ünitelerini çaldığını gören işletmeci Bahtiyar Türksever durumu polise bildirdi. Polis ekipleri incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İşletme yetkilisi Bahtiyar Türksever, Orucumuzu açtığımız esnada iftar vakti hırsızlığın yapıldığını ifade ederek "işletmemde 2 kez hırsızlık olayı yaşandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. Polise başvurduk, umarım en kısa sürede yakalanır. Müşterilerimin cihazlarıydı. Yaklaşık 4 bin liralık zararım var" dedi.

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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