Klima hırsızı Adıyaman'da yakalandı
Adıyaman'da konteyner kentlerde klima hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı ve Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Klima çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı
ADIYAMAN - Adıyaman'da bulunan konteyner kentlerde klima hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, depremzede vatandaşların barındığı K-13 konteyner kentte 4 adet klimanın çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olan M.T., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.