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Klima evi küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Klima evi küle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde klimadan çıkan yangın, maddi hasarla atlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde klimadan çıkan yangın, maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Dirmil Mahallesi'ndeki bir binanın alt katında klimadan yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden ikamet sakini, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangının çıktığı eve gelerek müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında evde maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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