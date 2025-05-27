Kleptomani İddiasıyla Hakim Karşısına Çıkan Sanığa Ceza

Kleptomani İddiasıyla Hakim Karşısına Çıkan Sanığa Ceza
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Kayseri'de işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan K.S., kleptomani hastalığını öne sürerek beraatini istedi, fakat mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri'de İşyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık K.S. "Kleptomaniyim" dedi, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapma ve yaralama iddiasıyla yargılanan K.S., Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerinde ihtiyaç olmayan nesneleri çalma hissiyatı anlamına gelen 'kleptomani' olduğunu belirtmesi üzerine istenen raporun aleyhinde geldiğinin belirtilmesi üzerine K.S., çalma dürtüsünün önüne geçemediğini belirterek, "Kozmetik ürünleri gördüğümde dürtüsel olarak direnemiyorum" dedi.

Psikolog ve psikiyatra gittiğini, bu konuda tedavi gördüğünü belirten K.S. beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti sanık K.S.'ye hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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