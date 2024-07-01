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KKTC-Mersin feribotunda rötar nedeniyle kavga çıktı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket edecek olan feribot 5 saat rötar yapınca bazı yolcular ile personel arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket edecek olan feribot 5 saat rötar yapınca bazı yolcular ile personel arasında kavga çıktı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kıbrıs Girne-Mersin feribotunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, KKTC'den Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'na hareket edecek olan feribot yaklaşık 5 saat rötar yaptı. Rötar nedeniyle yolcular ile gemi personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin geldiği ancak iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi. 5 saat gecikmeli olarak hareket eden feribotun Mersin'e ulaştığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cep Telefonu Kıbrıs Mersin Kavga Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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