KKTC'li üniversite öğrencisi mide balonu taktırırken hayatını kaybetti

Yavru vatan KKTC'den Mersin'e mide balonu taktırmak için gelen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün, korkunç bir ihmal sonucu öldüğü iddia edildi. İddiaya göre mide balonu hatalı şekilde nefes borusuna takılan genç, 2 dakika içinde yaşamını yitirdi. Baba Hasan Gül, oğlunun bir ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek Dr.Doğan Erkal hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağı'nda da amatör futbolcu olan Ali Can Gül'ün ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre olay 05.06.2024'te merkez Mezitli ilçesinde yer alan Özel Ortadoğu Hastanesi'nde meydana geldi. Fazla kilolarından şikayetçi olan Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi futbolcu 22 yaşındaki Ali Can Gül, mide balonu taktırmak için geldiği Mersin'de yaşayan yengesi Şerife Demirtaş ile birlikte ameliyat için 04.06.2024'te özel hastaneye giderek Dr.Doğan Erkal ile görüştü. Gence yapılan görüşme sonucu saat 24.00'ten sonra bir şey yememesi söylenerek 05.06.2024'te sabah 10.00'da hastaneye gelmesi istendi.

MİDE YERİNE NEFES BORUSUNA MI TAKILDI?

Yapılan görüşmeden sonra sabah saatlerinde yengesi ile hastaneye giden Ali Can Gül, ameliyat bedeli olan 30 bin TL'yi yatırdıktan sonra iddiaya göre hiçbir tahlil ve yapılmadan odaya alındı. Damar yolu açılmasının ardından yengesi dışarıya alınan gence mide balonu taktırma operasyonu yapıldı. İddiaya göre midesi yerine hatalı bir şekilde nefes borusuna balon takılan genç Ali Can Gül bir anda fenalaştı. Bunun üzerine operasyon yapılan odaya çok sayıda doktor girerken, kalbine pil takılan genç saat 11.00 sıralarında öldü.

KIBRIS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Nefes borusuna hatalı şekilde takıldığı için genç yaşta yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Can Gül, Mersin'e gelen babasının şikayetiyle savcılık tarafından yapılan otopsi işleminden sonra götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Mide balonu taktırmak isterken oğlunun korkunç bir ihmal sonucu öldüğünü iddia eden baba Hasan Gül'ün, şikâyeti üzerine savcılıkça 2024/39917 esas sayılı soruşturma açıldı. Acılı babanın Avukatı Erdal Kaya tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde şu iddialarda bulunuldu: "Söz konusu işlemin yapılması öncesinde kişinin bu işleme uygun olup olmadığının tespiti için yaklaşık bir hafta süren bir takım tahlil ve tetkikler yapılması gerekmekte olmasına rağmen, herhangi bir tahlil ve tektik yapılmaksızın müvekkilin oğlu işleme alınmıştır. Mide balonu taktırma işlemi öncesinde gerek tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra kişinin vücudunun bu işleme uygun olduğunun tespit edilmesinin akabinde ise mide balonunun doğru bölgeye yerleştirilmesi için işlemin ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan endoskop cihazı eşliğinde yapılması gerekmektedir. Mide balon takma işlemini gerçekleştiren Dr.Doğan Erkal, herhangi bir tahlil ve tetkik yapmaksızın müteveffayı işleme almış olup işlem sırasında kullanılması gereken endoskop cihazının da bozuk olması nedeni ile balonu gelişigüzel yerleştirmiştir. Nitekim müteveffa işlem için ayrı bir bölüme dahi alınmamış olup işlem uygun bir ortamda değil, hastanenin herkese açık bir bölümünde yapılmıştır. Mide balonunun müteveffanın nefes borusuna yerleştirilmesi nedeni ile müteveffa nefessiz kalmış ve 1 -2 dakika içerisinde vefat etmiştir. Bu olaya orada bulunan kişiler, hastanenin temizlik personelleri ve diğer çalışanlar da şahit olmuştur. Anestezi işlemi yapılmamış olmasına rağmen yapılmış gibi gösterilmiş ve olayın ardından Anestezi Uzmanı Süleyman Güneş gelmiştir."

KALP PİLİ TAKILDI

Şikâyet dilekçesinde yapılan işlem sırasında hastanın nefessiz kalarak kalbinin de durduğu iddia edilerek bu konuda şu ifadelere yer verildi: "Hastanın bilincini kaybetmesi veya kalbinin durması gibi durumlarda kullanılarak hastaya acil bir şekilde müdahale edilmesi için kullanılması gereken Mavi Kod verilmemiştir. Bu hususta uyarılara aldırış edilmemiştir.Akabinde Dr.Ali Göle tarafından anjiyo işlemi yapılmış ve Kardiyolog Aytaç Vural tarafından kalp pil takılmıştır. Zaten mide balonu takma işleminin ardından vefat etmiş olan müteveffaya yapılan hu işlemler yalnızca sorumluluktan kurtulmaya yönelik olarak ölüm nedeninin farklı gösterilmesi amacı ile yapılmıştır, yani kalbe yönelik müdahaleler zaten hayatla olmayan bir kişiye karşı gerçekleştirilmiştir. Sonrasında müteveffa morga kaldırılmıştır. Ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılması amacı ile morga kaldırılan müteveffaya herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerekirken mide balonu takma işlemini yapan Doktor Doğan Erkal yanında Ayten Özkan ve Nursen Koç isimli iki hemşire ile iki defa morga gitmiştir. Bu esnada mide balonu takma işlemine ilişkin kalıntıların temizlenmeye çalışıldığını düşünmekteyiz. Müteveffaya mide balonu takma işlemini gerçekleştiren Doktor Doğan Erkal hakkında, daha önce de taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/23277 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma başlatılmıştır. Bu durum, şüphelinin görevinin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermediğini açıkça ortaya koymaktadır." Dilekçe de ayrıca olaya ilişkin delillerin karatılmaması için de o gün ki kamera kayıtları ve tüm dokümanlara el konulması da talep edildi.

"10 DAKİKA SONRA KOŞUŞTURMA BAŞLADI"

Korkunç bir ihmal sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Can Gül'ü, hastane işlemlerinde yanında olan ve operasyon sırasında kapıda bekleyen Şerife Demirtaş'ın da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Şerife Demirtaş ifadesinde şunları söyledi: "Ali Can Gül benim abimin oğlu yeğenimdir. Kendisi Kıbrıs'ta yaşarken mide balonu taktırmak için Özel Ortadoğu Hastanesine 04.06.2024 günü saat 15.00 sıralarında Dr.Doğan Erkal'la görüşme yaptık ve 'Gece 12.00 den sonra hiç bir şey yemesin 05.06.2024 günü saat 10.00 da hastaneye gelin' dedi. Ben ve yeğenim hastaneye geldik. Doktorla görüştük, ücretini ödedik, hemşire ile operasyon olacak odaya gittik. Ancak yeğenime herhangi tahlil yapıldığını, kan alındığını görmedim, doktor da bize herhangi bir yönlendirmedi. Oda ya geldikten sonra sedyeye oturtup damar yolu açıldı, doktor odaya girdi, beni dışarı çıkardılar. Yaklaşık 10 dakika sonra koşuşturma başladı, odaya doktorların girdiğini gördüm, bana bilgi veren olmadı, beni de kapının önünden uzaklaştırdılar. Ben telefon çekmiyor diye iki hemşire ile yukarı çıktım. Sonra 11.10 sıralarında yeğenimin vefat ettiği söylendi. Bana yaptıkları açıklamada balon takmadıklarını, işleme başlar başlamaz nefes darlığı nedeniyle kalbinin durduğu, kalp pili taktıklarını ancak hayata döndüremediklerini söylediler. Ben yeğenimin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini, yanlış tedavi uyguladıklarını, fazla anestezi uyguladıklarını düşünüyorum. Yeğenime hiçbir tahlil, test ve benzeri işlem yapılmadı."

YAVRU VATANDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Bu arada, üniversite öğrencisi futbolcu Ali Can Gül'ün hayatının baharında yaşamını yitirmesi yavru vatanda büyük üzüntü yarattı. Kıbrıs'ta oynanan maçlara futbolcular fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Ali Can Gül'ün fotoğrafının bulunduğu ve 'Kalbimizdesin' 'Seni asla unutmayacağız' pankartları ile maçlara çıktılar.