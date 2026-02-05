Haberler

KKTC'de piyasa değeri 40 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi: 11 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'Sahil Kalkanı' operasyonunda, piyasa değeri 40 milyon TL olan 12 bin 524 karton kaçak elektronik sigara ve 500 karton kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Sahil Kalkanı" operasyonu kapsamında Türkiye'ye sokulmak istenen ve piyasa değeri 40 milyon TL olan 12 bin 524 karton kaçak elektronik sigara ile 500 karton kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kuzey KKTC'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında "Sahil Kalkanı" operasyonu düzenlendi. İskele bölgesine bağlı Balalan sahilinde yerel saatle 20.15'te gerçekleştirilen operasyonda, milyonlarca liralık kaçak ürüne el konuldu.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel ekipler, alınan ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, sahil şeridinde bekleyen şahısların adaya kaçak olarak giren bota kaçak ürünleri taşıdığını belirleyince baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 11 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kaçak sigaraların Türkiye'ye sokulmak üzere yola adadan ayrılacağı belirtildi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 12 bin 524 karton kaçak elektronik sigara ve 500 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Polis, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı