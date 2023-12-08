Üye Girişi
Haberler

KKTC'de kumarhane işletmecisi ve şoförünün öldürülmesi davası devam ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi nedeniyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise duruşma salonunda, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"Bu elim olayda kimliğim ele geçirilmiş, bunun için özür diliyorum"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Abdurrahim Çelik, "Ben kimseyi irtibatlandırmadım veya iletişim de kurmadım. Ben kimseye mesaj da göndermedim. Tüm savunmalarımda takdir mahkemenindir. Bu elim olayda kimliğim ele geçirilmiş, bunun için özür diliyorum. Kaybolan kimliğe ilişkin şikayetim vardı ancak bu ortaya çıkmadı. Lehime olan hususların dikkate alınmasını talep ederim" dedi. Tutuklu sanıklardan Ender Yıldız ise bir takım taleplerinin olacağını ancak avukatıyla görüşemediğini belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Avukat atanmasına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Demirtaş Halil Falyalı Mahkeme Ceza Ölüm Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title