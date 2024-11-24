KKTC'de Fırtına Maddi Hasara Neden Oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Fırtına dalga boyunu 2 metreye kadar yükseltti ve belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Neyse ki fırtınada can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.
KKTC'de etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, ev ve iş yerlerinin de çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle sahil bölgelerinde dalga boyu 2 metreye ulaşırken, kıyı şeridindeki bazı işletmeler zarar gördü. Limanlarda bulunan iskeleler tahrip oldu.
Elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı bölgelerde 2 saat kadar süren elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınada ölen ya da yaralanan ise olmadı. - LEFKOŞA