KKTC'de Balkonundan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti
20 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Keziban Mine Canseven, Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.

Konya Karapınar ilçesinden üniversite okumak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Keziban Mine Canseven, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Gazimağusa'da yaşadığı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 4 gün hastanede yoğun bakımda kalan Canseven kurtarılamayarak hayatını kaybetti. KKKTC'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Canseven'in cenazesi memleketi Karapınar'a getirildi. Keziban Mine Canseven'in cenazesi Hacı Ömerli Camiinde kılınan namazın ardından Apak Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına ailesi, yakınları, ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
