KKTC'de Atlas'ın ölümündeki ihmal kesinleşti

KKTC'de 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun ölümüne ilişkin Savcılığın açtığı Adli Ölüm Tahkikatı davasında Atlas'ın ölümünde ihmale bulgu yapılarak, Savcılığın konuyla ilgili üst mahkemeye başvurması ve 7 aydır ülkede olmayan Asistan Doktor Asya Sucuoğlu ile ilgili ithamname hazırlanmasına...

KKTC'de 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun ölümüne ilişkin Savcılığın açtığı Adli Ölüm Tahkikatı davasında Atlas'ın ölümünde ihmale bulgu yapılarak, Savcılığın konuyla ilgili üst mahkemeye başvurması ve 7 aydır ülkede olmayan Asistan Doktor Asya Sucuoğlu ile ilgili ithamname hazırlanmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Kasım 2019 yılında yüksek ateş,ishal, kusma mide ağrısı şikayetleriyle götürüldüğü hastanede ihmal ve yanlış teşhis sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu davasında sona yaklaşılıyor. Atlas'ın ölümüne ilişkin Savcılığın açtığı Adli Ölüm Tahkikatı davası, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, Atlas Kasım 2019 günü yüksek ateş,ishal kusma mide ağrısı şikayetleriyle götürüldüğü hastanede ihmal ve yanlış teşhis sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas'ın ölümünde ihmale bulgu yaparak, Savcılığın konuyla ilgili üst mahkemeye başvurması ve 7 aydır ülkede olmayan Asistan Doktor Asya Sucuoğlu ile ilgili ithamname hazırlanmasına karar verildi.

Baba Hasan Rüstemoğlu sorumluların ceza almasını istediğini söyleyerek, "Çocuğumun ateşi, ishali ve 3 kez kusması sebebiyle önce Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne başvurduk. Orada Atlas'ın serum takılmasına izin vermemesinden dolayı kalçadan iğne yapılarak eve gönderildi. Çocuğun şikayetleri geçmeyince akşam üzeri yine Cengiz Topel Hastanesi'ne gittik. Burada ki doktor Atlas'ın sadece üşütme sebebiyle değil daha önemli bir şeylerinin olduğunu söyleyerek, bizi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk etti. Sevk eden doktorun uyarıları görmezden gelindi ve orada çocuk doktoru olduğu halde onun görüş ve önerilerini alınmadan kabızlık teşhisi konuldu. Oğlum ishalim demesine rağmen doktor, lağman yapılmasını ve rahatlayacağını söyledi" dedi.

Baba Rüstemoğlu, çocuğun hastaneden ayrıldıktan sonra vefat ettiğini söyleyerek, Doktor Aslı Sucuoğlu'nun cezasını çekmesini istediklerini söyledi. - LEFKOŞA